Золотов вручил ключи от квартир военнослужащим в годовщину создания ОГВ в СКФО

ГРОЗНЫЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил личный состав Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с 20-летием и вручил ключи от квартир военнослужащим группировки и сотрудникам территориального управления. В торжествах приняли участие также глава Чечни Рамзан Кадыров, ветераны и представители духовенства.

"Сегодняшний юбилей - это хороший повод еще раз вспомнить о солдатах и офицерах, которые, рискуя жизнью, выполняли служебно-боевые задачи в составе ОГВ (с), о тех, кто на своих плечах переносил тяготы и лишения, ликвидируя террористические угрозы. Родина высоко оценивает их доблестный труд и ратные подвиги", - сказал директор Росгвардии.

По словам главы Росгвардии, ОГВ(с) стала школой бесценного профессионального опыта, мужества, отваги и братства воинов правопорядка. "Собственно, сосредоточение входящих в ее состав сил и средств Росгвардии, Вооруженных сил, органов внутренних дел, МЧС, ФСБ и ФСО России выступает ключевым фактором, обеспечивающим возможность комплексного осуществления мероприятий любой сложности", - добавил он.

Кадыров отметил, что группировка внесла достойный вклад в установление мира на Северном Кавказе. "Нам удалось очистить Чеченскую Республику от всех террористических группировок, которые вторглись с целью развала страны. Вместе мы победили международный терроризм", - сказал Кадыров.

В рамках торжественных мероприятий, которые прошли на территории военной базы Ханкала, отличившимся сотрудникам и военнослужащим группировки вручили государственные, ведомственные и республиканские награды. После официальной части состоялось праздничное шествие. На вертолетной площадке для гостей была развернута выставка техники и вооружения. Празднование продолжилось показательными выступлениями подразделений специального назначения и авиации Росгвардии. Зрителям продемонстрировали задержание условных вооруженных преступников, приемы рукопашного боя, десантирование с вертолета штурмовым способом при помощи каната и с парашютом.

О группировке

Объединенная группировка войск (ОГВ) на территории Северо-Кавказского региона РФ была создана 23 сентября в 1999 году указом президента РФ Бориса Ельцина. Основной ее целью было объединение усилий федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов по проведению контртеррористических операций, а также повышение эффективности деятельности, направленной на уничтожение незаконных вооруженных формирований на территории СКФО.

В настоящее время личный состав группировки успешно выполняет боевые задачи по нейтрализации террористических ячеек и бандгрупп, поиску и уничтожению объектов их инфраструктуры: тайников и схронов с оружием, боеприпасами, взрывоопасными предметами, проводит инженерную разведку местности, защищает граждан от преступных посягательств. Свыше 20 тыс. военнослужащих и сотрудников воинских частей и подразделений, входящих в ОГВ (с), в разное время были награждены боевыми орденами и медалями, свыше 100 являются героями Российской Федерации.