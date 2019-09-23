В Северной Осетии крупнейший в России производитель спаржи вдвое расширит посевные площади

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 сентября. /ТАСС/. Крупнейшее в России крестьянско-фермерское хозяйство "Архонское" в Северной Осетии по выращиванию спаржи расширит площади с 70 до 140 га. Об этом сообщила журналистам пресс-служба главы и правительства республики.

"В следующем году поле спаржи планируют расширить до 140 га, а также будет заложен питомник с общим потенциалом 100 Га. Это позволит обеспечить посадочным материалом сельхозтоваропроизводителей как республики, так регионов России", - говорится в сообщении.

Планы по развитию КФХ обсудили в понедельник с главой республики Вячеславом Битаровым учредитель КФХ "Архонская" Валерий Ревазов и партнеры проекта - основатель и учредитель голландской компании Thwan Van Gennipp Симон Ван Геннипи и директор компании Сандр Коен.

На сегодняшний день спаржа выращивается на площади 70 га. Саженцы завезли из Голландии. Как отмечает руководство Thwan Van Gennip, за год получены хорошие результаты по всхожести, собран и реализован первый урожай. Кроме того, получены предварительные заказы на 2020-2021 годы. "Осетинская земля отлично подошла для выращивания спаржи. Получив первый урожай, мы с уверенностью можем говорить, что есть многообещающие перспективы в спаржеводстве. В связи с этим планируется расширение плантации", - отметил Коен.

В проект было вложено около 35 млн рублей. Высаженная спаржа будет давать урожай 10-12 лет. Срок окупаемости составит около пяти лет.