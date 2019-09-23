Реконструкция 46 фельдшерско-акушерских пунктов пройдет в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 сентября. /ТАСС/. Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и врачебные амбулатории реконструируют в 46 населенных пунктах Северной Осетии. Об этом сообщается на сайте главы и правительства республики.

"В Северной Осетии с целью повышения эффективности системы оказания первичной медико-санитарной помощи пройдет реконструкция 46 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, расположенных в населенных пунктах республики, где проживают от 101 до 2000 человек", - говорится в сообщении.

Работы планируется начать в 2020 году за счет межбюджетных трансфертов.

В основном ФАП построены в 1930-х, 1950-х и 1960-х годах. Ни один из них не соответствует современным строительным, санитарно-эпидемиологическим и пожарным нормам и требованиям.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров просил ранее помощи в решении вопросов капитального ремонта учреждений здравоохранения у премьер-министра России Дмитрия Медведева.