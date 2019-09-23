Меценат отремонтировал три многоквартирных дома в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 сентября. /ТАСС/. Три дома с 114 квартирами в селе Дачное Пригородного района Северной Осетии отремонтированы за счет внебюджетных средств. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава муниципального образования города Владикавказ Русланбек Икаев, который выступил меценатом.

"Жители этих домов обратились с просьбой помочь им улучшить жилищные условия. Когда мы на месте увидели эти условия, то не могли отказать в помощи. По поручению главы республики Вячеслава Битарова, двор был включен и благоустроен в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Дома отремонтированы за счет внебюджетных источников", - отметил собеседник агентства.

Дома были построены в 1974 году, с тех пор там ни разу не проводился ремонт. Там отсутствовала система отопления, жильцы обогревались электрическими печками и газовыми духовками. В рамках ремонта была полностью обновлена кровля. В квартирах установлены индивидуальные котлы отопления, заменены окна, проведен ремонт подъездов, модернизирована система канализации. Кроме того, в четырех квартирах, где проживают инвалиды, сделан капитальный ремонт, приобретена мебель.

По его словам, ремонтные работы начались 2,5 месяца назад, они проводились круглосуточно, чтобы успеть к холодам, при этом многие строители работали бесплатно.