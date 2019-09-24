Во Владикавказе в 2020 году начнется рекультивация мусорного полигона благодаря нацпроекту

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 сентября. /ТАСС/. Рекультивация Владикавказского полигона твердых коммунальных отходов, находящегося в водоохранной зоне, начнется в 2020 году в рамках нацпроекта "Экология". Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-служба главы и правительства республики.

"На встрече с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым министр природных ресурсов и экологии Чермен Мамиев отметил, что объект включен в федеральный проект "Чистая страна" нацпроекта "Экология", и, предположительно, работы по нему начнутся в 2020 году", - говорится в сообщении.

По информации министра, уже разработана проектно-сметная документация, которая в настоящее время находится на рассмотрении государственной экологической экспертизы.

"Вопрос о Владикавказском полигоне имеет серьезное значение для республики. Нам необходимо минимизировать нагрузку на окружающую среду. Передовые методы предполагают новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, и нам нужно целенаправленно двигаться по этому направлению для достижения показателей, обозначенных в нацпроектах", - сказал глава республики.

Полигон на окраине Владикавказа переполнен и не соответствует санитарным нормам. Жители Северо-Западного района Владикавказа довольно часто обращаются в республиканское управление Роспотребнадзора с жалобами на неприятный запах.