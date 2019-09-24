На время закрытия гондольной канатки на Эльбрусе будут работать маятниковая и кресельная

НАЛЬЧИК, 24 сентября. /ТАСС/. Канатные дороги курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии закрыты из-за регламентных работ с 1 по 21 октября включительно. На это время будет работать параллельно маятниковая и кресельная канатные дороги. Об этом ТАСС сообщила во вторник руководитель пресс-службы администрации Эльбрусского района Алиса Тарим.

"На комплексах канатных дорог АО "Курорт Эльбрус" ведутся регламентные работы, включающие осмотр механизмов и систем, техническое освидетельствование, обучение сотрудников. Три очереди канатной дороги гондольного типа АО "Курорт Эльбрус" на поляне Азау функционировать не будут, но туристы и отдыхающие Приэльбрусья смогут воспользоваться услугами маятниковой канатной дороги "Эльбрус", которая поднимается до станции "Мир" (3500 м). Также работает канатно-кресельная дорога "Мир-Гарабаши", - пояснила собеседница агентства.

Ранее пресс-служба компании "Курорт Эльбрус" сообщила, что с 1 по 21 октября канатные дороги "Азау" - "Кругозор" и "Кругозор" - "Мир" будут закрыты для регламентных работ. "С 22 октября канатные дороги будут работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Курортная зона на склонах Эльбруса расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы проложены на южных склонах самой высокой горы Европы. Канатная дорога на Эльбрусе считается самой высокогорной в России и Европе, верхняя точка подъемника расположена на высоте 3847 м над уровнем моря.