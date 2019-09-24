В Кисловодске к зиме закончат берегоукрепительные работы на реке Подкумок

ПЯТИГОРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Берегоукрепительные работы на реке Подкумок в Кисловодске Ставропольского края завершатся в ноябре. На эти цели в течение трех лет направлено около 300 млн рублей, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Работы по Подкумку находятся на заключительной стадии. Полностью завершатся берегоукрепительные работы в ноябре", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 гг." в Кисловодске проводятся мероприятия по берегоукреплению реки Подкумок в районе тренировочной площадки на спорткомплексе имени Героя Советского Союза Георгия Романенко.

Данные работы внесены в распоряжение правительства РФ о перечне мероприятий по комплексному развитию Кисловодска до 2030 года. Берегоукрепление Подкумка проводится в течение трех лет с 2017 года. На эти цели из федерального бюджета направлено 278,8 млн рублей. В администрации сообщили, что летом также было выполнено берегоукрепление реки Ольховка протяженностью 5,6 км.

Река Подкумок - крупнейший правый приток Кумы. Она пересекает с юго-запада на северо-восток весь район Кавминвод. Свое начало Подкумок берет у Дарьинских высот рядом с Кисловодском и впадает справа в реку Кума у города Георгиевска. Длина Подкумка - 160 км, площадь бассейна - 2,2 тыс. кв. км. Более 70 км Подкумок протекает в пределах поселений в регионе Кавказские Минеральные Воды общей численностью населения в 600 тыс. человек.