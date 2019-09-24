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Северный Кавказ

На Ставрополье до конца года откроют 10 ветеринарных участков

Это модульное здание, состоящее из ветеринарной аптеки, комнат для работы с биологическим материалом и приема животных

ПЯТИГОРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Современные ветеринарные участки открылись в поселке Верхнестепном и в селе Богдановском Ставропольского края. До конца года в регионе откроют еще 10 таких участков, написал на официальной странице в сети Instagram во вторник глава края Владимир Владимиров.

"Продолжаем развивать ветеринарную инфраструктуру Ставрополья. Накануне в поселке Верхнестепном и в селе Богдановском Степновского района открыты два современных ветеринарных участка", - сообщил Владимиров.

По его словам, всего же только в этом году будет открыто 10 таких участков в разных территориях края.

"Каждый из них представляет собой модульное здание, состоящее из необходимых для работы специалистов служебных помещений: ветеринарной аптеки, комнат для работы с биологическим материалом и приема животных", - сообщил губернатор.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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