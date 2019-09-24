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На строительство метро в Казани могут выделить 6 млрд рублей до 2024 года

Всего планируется построить четыре ветки подземки

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Руководство Республики Татарстан намерено до 2024 года ежегодно выделять из регионального бюджета 1 млрд рублей на строительство метро в Казани. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства региона постановлении.

Согласно документу, в 2018 году финансирование этой сферы составило чуть более 110 млн рублей, в 2017 - около 27 млн рублей.

Метрополитен Казани открылся в 2005 году и стал первым в стране, построенным после распада СССР. Он состоит из одной ветки, на которой расположено 11 станций. В конце августа 2018 года в Казани открылась последняя станция первой ветки метро, получившая название "Дубравная". Эта станция завершила строительство Центральной линии. Всего планируется построить четыре ветки подземки.

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