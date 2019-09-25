На Камчатке дальневосточные молодежные правительства обсуждают развитие макрорегиона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Участники открывшегося в среду в Петропавловске-Камчатском съезда молодежных правительств регионов Дальнего Востока обсуждают меры по развитию макрорегиона. Об этом сообщили ТАСС в молодежном правительстве Камчатского края.

"Камчатка во второй раз принимает съезд молодежных правительств Дальневосточного федерального округа. Участие в мероприятии принимают 25 представителей активной молодежи из всех регионов Дальнего Востока, а также эксперты из Иркутска, Пензы, Владивостока, Хабаровска, Казани и Москвы. В течение четырех дней участники будут делиться лучшими практиками работы молодежных правительств, выстраивать стратегию взаимодействия, на форсайт-сессии будут выработаны предложения по улучшению жизни молодежи на Дальнем Востоке", - рассказали в молодежном правительстве края.

Отмечается, что съезд проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, которое выделило на эти цели грант в размере 700 тыс. рублей.

"Сейчас создаются все условия, чтобы наш федеральный округ развивался, но без молодежи, без ее креатива, без ее знаний это не будет востребовано. Опыт, приобретенный в процессе работы в молодежных правительствах, обязательно в жизни пригодится. Не все станут министрами, губернаторами, президентами, но вы все станете людьми, которые понимают, как должно государство развиваться", - сказал в приветственном слове к участникам съезда губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

В рамках съезда пройдет молодежный форум "Камчатка - территория развития". На пяти образовательных площадках спикеры и эксперты поделятся знаниям об основах социального проектирования, искусстве планирования, познакомят с новыми инструментами для постановки собственных целей и мотивации. "Все предложения участников будут оформлены в резолюцию и переданы Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также в полпредство президента в Дальневосточном федеральном округе", - сообщили в краевом молодежном правительстве.