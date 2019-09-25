"Ростелеком" создаст систему видеонаблюдения для Владикавказа

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 сентября. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" до конца 2019 года впервые установит во Владикавказе 400 видеокамер во всех районах города в рамках проекта "Умный город", сообщила пресс-служба компании.

"Ростелеком" выиграл контракт на создание интеллектуальной системы муниципального видеонаблюдения в столице Северной Осетии. По условиям договора до ноября 2019 года компания выполнит строительно-монтажные и пусконаладочные работы, установит и подключит к своей инфраструктуре 400 видеокамер, расположенных во всех районах города", - говорится в сообщении.

Система впервые создается в рамках проекта "Умный город" для обеспечения высокого уровня безопасности горожан. Видеосистема позволит не только осуществлять централизованный сбор, хранение и обработку информации с объектов видеонаблюдения, но и проводить аналитику. "Доступ к ней получат представители правоохранительных органов: УФСБ, МВД, МЧС. Это эффективный защитный рубеж, который будет действовать 24 часа в сутки", - цитирует пресс-служба начальника управления информационных технологий и связи администрации местного самоуправления Владикавказа Сослана Бериева.

Система позволит сохранять записи до 100 дней в защищенных центрах обработки данных "Ростелекома", проводить мониторинг работы муниципальных служб, осуществлять контроль за ситуацией в городе. В перспективе на базе созданной инфраструктуры может быть организована система видеонаблюдения в детских садах, школах и на других социальных объектах.

Инфраструктура под проект строится как часть телекоммуникационной сети за счет собственных инвестиционных средств компании. "Ростелеком" владеет крупнейшей в стране волоконно-оптической сетью и имеет опыт реализации масштабных проектов в построении комплексных региональных систем во всех субъектах Российской Федерации.