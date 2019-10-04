О чем молчат коровы. Как на Алтае с помощью IT-технологий повышают продуктивность

Уже полгода в хозяйстве Алтайского края коровам в желудок помещают специальные датчики, которые в режиме реального времени "сообщают" о животном все: от температуры до готовности к беременности

Современные технологии в аграрном производстве — то, о чем сейчас говорят постоянно, однако не все отваживаются вносить в привычный сельхозритм инновационные ноты. Директор сельхозпредприятия "Октябрьское" Алексей Бабаков — как раз один из тех, кто постоянно следит за сельскохозяйственными новациями и сразу применяет их на практике. Уже полгода в его хозяйстве — первом и пока единственном в крае — постепенно внедряют технологию, которая предусматривает помещение в желудок коров специальных датчиков, в режиме реального времени "сообщающих" о животном все: от температуры до готовности к беременности. Сегодня о работающей в "Октябрьском" технологии уже можно сделать предварительные выводы: насколько она эффективна и выгодно ли ее применение. Первые на Алтае Сельхозпредприятие "Октябрьское" в Зональном районе Алтайского края — одно из самых современных в регионе. Дойное стадо в хозяйстве — 630 голов, средняя продуктивность в прошлом году возросла до 7,7 тыс. кг молока на одну корову. Всем коровам в целях идентификации давно вживлены чипы с цифровой информацией. Но в апреле 2019 года директор сельхозпредприятия Алексей Бабаков пошел еще дальше — в качестве эксперимента специальные датчики установили и в желудки животных. В режиме реального времени устройства дают полную информацию о состоянии животного.

Описание Устройство для установки датчика © Instagram/agrobiodata

"Это почти что космос для нас. Собираем информацию, анализируем, специалисты по этой системе подсказывают, на что надо обратить внимание. Информации для размышления и работы более чем достаточно", — рассказывает Бабаков.

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Австрийскую технологию в Алтайском крае развивает Центр технологического развития "Информационных технологий". Замдиректора по развитию бизнеса организации Михаил Клушин говорит, что с "Октябрьским" они начинали работать по различным направлениям, комплексно, и в том числе предложили передовой метод мониторинга животных. Клушин подчеркивает, что в Алтайском крае это первое и пока единственное предприятие, которое отважилось использовать такие датчики. "В апреле поставили первые десять датчиков. Протестировали, на предприятии увидели преимущества, в июле еще 30 поставили. Сейчас совместно с коллегами, которые занимаются кормлением, рассматриваем ряд мер, которые можно принимать на основании информации с датчиков, отрабатываются алгоритмы действия", — поясняет Клушин. О чем мычат коровы Установка датчиков не травматична. С помощью специального приспособления-аппликатора корова, по сути, заглатывает болюс — так называется датчик в ветеринарии и зоотехнике — как пилюлю. "Это цилиндр 13 см в длину и около 4 см в ширину. За счет своего веса и формы он оседает в одной из четырех камер желудка у коровы, — рассказывает Алексей Бабаков. — Корова сама рассказать о своем состоянии не может: не может пожаловаться, что что-то не так с кормом или его мало, что заболела, ей мало воды, или, что для аграриев очень важно, буренка готова к осеменению".

Описание Разновидности болюсов, которые заглатывает корова © Instagram/agrobiodata

"В первую очередь, датчики дают круглосуточное ветеринарное наблюдение. Специалисты имеют возможность анализировать круглосуточные изменения температуры, что позволяет обеспечивать непрерывный ветеринарный контроль — и тогда понятно, в норме ли животное или есть отклонения. Могут благодаря непрерывной термометрии судить о развитии воспалений на начальной стадии, когда еще не видно клинических признаков. Ветеринарным врачам поступает сигнал, что у животного поднялась температура и нужно посмотреть, что происходит", — поясняет Клушин.

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Аппарат каждый день поставляет оперативную информацию на компьютер об активности, температуре животного, кислотности в желудке. Специалист может сразу анализировать данные, предлагать выходы из ситуации, не допуская серьезных проблем. Датчики, по словам Бабакова, помогают скорректировать отстроенные технологические процессы, которые созданы на предприятии, и улучшить их до мелочей, рассчитать корма и необходимые кормовые добавки. "Вот пример — мы подозревали в желудке у коров высокую кислотность, но подтвердить ее не могли. Тем не менее соду в пищу всегда добавляли в летний период — это связано с погодой. Сейчас у нас есть документальное подтверждение этой догадки, теперь мы можем кислотность определять в режиме реального времени", — подчеркивает Алексей Бабаков. Кислотность — очень важный показатель для производства молока. Теперь, как говорит Клушин, у зоотехников есть полное представление о том, как работает у коровы желудок. Продуктивных коров кормят разными кормовыми добавками, чтобы они давали больше качественного молока. Однако добавки, работая на продуктивность, могут закислять среду.

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"В желудке у коровы могут развиваться не совсем те бактерии, которые нужны, — благотворная среда умирает, потому что желудок становится слишком кислым для нее — там появляется избыток молочной кислоты, которая кроме того, что убивает правильную микрофлору, сжигает стенки желудка коровы и понижает продуктивность, а дальше вызывает такое заболевание, как ацидоз, которое влияет на все состояние коровы. Так что одна из задач — предотвращение ацидоза", — поясняет Клушин. Экономическая выгода от буренки через СМС Директор хозяйства Бабаков работу датчиков называет технологией XXI века. Специальная программа сбора данных онлайн установлена не только на компьютерах предприятия, но и на смартфоне директора. Сообщения о состоянии животных можно отслеживать 24 часа в сутки. "Когда была жара, они сигнализировали мне: "Ребята, у нас повышенная температура", — и мы понимаем, почему коровы стресс испытывают. Это опять же сказывается на продуктивности. Конечная цель — получение максимальной продуктивности. Я этот датчик называю "транслейтер", то есть они нам переводят то, что корова хочет сказать мне и зоотехнику", — поясняет руководитель хозяйства.

Клушин уже видит, какую реальную экономическую выгоду несут датчики и какие убытки с их помощью удалось предотвратить. Стоимость одного датчика вместе с установкой — примерно 9−10 тыс. рублей, при этом срок его работы — четыре года, то есть по сути столько, сколько корова находится в промышленном стаде. Еще одна ценная функция — выявление у коровы половой охоты, или готовности к осеменению. "Это помощь в воспроизводстве — очень важной области сельского хозяйства: не будет беременности у коровы — не будет молока. Есть определенный период у коровы, когда она восстанавливается после отела, но в последующие 20–30 дней важно как можно быстрее оплодотворить корову, сделать ее стельной, потому что каждый день нестельности коровы — примерно 300 рублей убытка в хозяйстве. Если мы пропустили этот период, то, грубо говоря, — 6−7 тыс. рублей убытка хозяйство понесло, и так в каждом половом цикле коровы", — рассказывает Клушин.

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