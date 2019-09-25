Крым в финале ИТ-конкурса "Цифровой прорыв" представит проекты в сфере медобслуживания

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Проекты в сфере медобслуживания и муниципальных услуг представят ИТ-специалисты из Крыма в финале конкурса "Цифровой прорыв" в Казани 27-29 сентября 2019 года. Об этом в среду сообщил журналистам министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.

"Честь представлять Крым, по результатам этапа регионального конкурса, предоставлено шести командам в Казани. Всего от республики едут на финал 39 специалистов, которые представят шесть проектов", - сообщил он.

Один из проектов "Показатель здоровья", будет представлять команда специалистов "Нескучный филин", касается он медицинской сферы. С помощью мобильного телефона, или любого другого гаджета, пациент сможет с любой точки записаться к тому или иному специалисту, вне зависимости от того, частная эта клиника, или государственная.

"С помощью нашей программы, которая будет представлена в Казани, человек сможет не только записаться на прием к врачу и узнать, где находится то или иное медицинское учреждение, но и получить информацию о рейтинге как клиники, так и медицинского специалиста", - сообщил ТАСС один из авторов разработки, капитан команды Андрей Неукрытый. По его словам, программа предусматривает несколько этапов, над которыми сейчас работают члены команды.

"Задача, которую мы поставили перед собой, сделать более доступным и удобным посещение медучреждений, в том числе и пациентами из отдаленных местностей. Мы продолжаем работать над этой темой", - сказал он.

Зырянов отметил, что проект может быть востребован на республиканском уровне, благодаря оснащению, в том числе, и медучреждений высокоскоростным доступом к интернету.

К 2022 году в Крыму к высокоскоростному интернету будет подключено 315 социально-важных объектов, это и фельдшерско-акушерские пункты, больницы, дошкольные и школьные учреждения. В 2019 году в республике к высокоскоростному интернету будет подключено 82 таких объекта.

О конкурсе

Конкурс "Цифровой прорыв" стартовал 3 апреля. Главной целью проекта является поиск новых кадров для цифровой экономики по всей России. На него было подано свыше 66,4 тыс. заявок из всех регионов России. 20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к нему были допущены более 37,5 тыс. зарегистрированных участников.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов - соревнований, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создали прототипы цифровых продуктов. Финал конкурса состоится в Казани 27-29 сентября.

Победители соревнования смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от "Фонда содействия инновациям" на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в "Мастерской управления "Сенеж" - образовательном центре АНО "Россия - страна возможностей".

АНО "Россия - страна возможностей" учреждена указом президента РФ от 22 мая 2018 года с целью создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет организации возглавляет президент России.