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Северный Кавказ

Участок трассы "Кавказ" на границе Северной Осетии и КБР отремонтируют к декабрю

Ремонт проведут на 5 км дорожного полотна

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 сентября. /ТАСС/. Дорожники до конца осени отремонтируют 5 км трассы Р-217 "Кавказ" на границе Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"Работы начались между населенными пунктами Урух и Змейская на четырехполосном участке федеральной автодороги (497 - 502 км) в августе этого года и идут согласно графику, - говорится в сообщении. - Ремонт планируется завершить к концу ноября этого года".

В настоящее время подрядная организация демонтирует старое покрытие и устраивает выравнивающий слой. Также выполняются работы по укладке верхнего слоя дорожной одежды с использованием геосетки и высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона.

На дороге расширят две переходно-скоростные полосы для съездов и заменят осевое барьерное ограждение. Будет проведена работа по нанесению термопластиковой разметке, установке новые дорожных знаков и сигнальных столбиков. Дорогу оборудуют тремя новыми остановочными комплексами, обновят два пешеходных перехода.

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РоссияСКФОКабардино-БалкарияСеверная Осетия
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