Сочи вновь стал самым популярным туристическим направлением среди черноморских курортов

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Прирост туристического потока в летнем сезоне-2019 в Сочи составил более десяти процентов. В среду в пресс-службе Краснодарского края привели данные ассоциации туроператоров России (АТОР), согласно которым город-курорт Сочи снова стал лидером среди черноморских направлений.

"Что касается черноморских курортов, на которые в летнем сезоне-2019 пришлось более 60 процентов всего внутреннего организованного турпотока, то здесь прирост составил более 10 процентов. Сочи вновь стал лидером спроса", - сообщили в АТОР.

Как сообщили в пресс-службе, востребованными городами в этом летнем сезоне также стали Анапа и Геленджик. Туроператоры подчеркнули, что бюджетных предложений по отдыху в Краснодарском крае стало больше. За счет этого и произошел основной прирост.

В бархатный сезон рост продаж также составил 10 процентов. Среди популярных направлений - Сочи. Осенью отмечается увеличение спроса на зимние туры. По акциям раннего бронирования из горнолыжных направлений в числе лидеров Красная Поляна. Чаще всего туристы покупают путевки на Новый год, привели в пресс-службе данные российских туроператоров.

С начала года до середины сентября курорты Кубани приняли свыше 14,3 млн туристов, из них Сочи - более 4,1 млн человек, рассказали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.