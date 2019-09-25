Глава Саратовской области назвал недостаточным финансирование программы оздоровления Волги

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что средств, выделяемых региону из федерального бюджета на оздоровление Волги, недостаточно. По его словам, плановый объем не превышает 100 млн рублей, тогда как необходимо не менее 2 млрд рублей.

"Хочу обратить внимание на участие региона в федеральном проекте "Оздоровление Волги". К сожалению, на сегодняшний день объем планируемых федеральных средств на реализацию не превышает 100 млн рублей, при том, что, по нашим подсчетам, необходимо не менее 2 млрд рублей", - сказал Радаев, выступая на "Часе субъекта" в Совете Федерации.

По его словам, выделенные средства не позволят покрыть даже минимальные потребности в строительстве и реконструкции очистных сооружений. Глава региона также обратил внимание на то, что в Саратовской области акватория Волги обеспечивает основную логистику в Каспий и имеет самую большую протяженность - почти 600 километров.

"Пользуясь возможностью, обращаюсь к вам, уважаемые сенаторы, за поддержкой. Считаем нашу просьбу обоснованной и справедливой", - добавил он.

Федеральный проект "Оздоровление Волги", который реализуют в РФ до 2025 года, является подразделом нацпроекта "Экология". В рамках проекта планируется сократить объем загрязненных сточных вод, организовать сбор и очистку загрязненного поверхностного стока крупных населенных пунктов. В рамках нацпроекта "Экология" на оздоровление Волги в регионе в 2019-2021 годах планировалось направить 94,3 млн рублей, из них в 2019 году - 33,3 млн рублей.