Власти Чувашии направят 567 млн рублей на покупку лесопожарной техники до 2022 года

ЧЕБОКСАРЫ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Чувашии предусмотрели в республиканском бюджете 567 млн рублей на закупку новой лесопожарной техники с 2020 по 2022 год, сообщает пресс-служба главы Чувашии.

"В республиканском бюджете Чувашии на 2020-2022 годы на техническое оснащение и перевооружение подведомственных учреждений пожарных и спасателей запланированы средства на общую сумму более 567 млн рублей", - говорится в сообщении.

В 2018 году спасатели республики получили 17 единиц современных высокоманевренных пожарных автомобилей. В 2019 году из республиканского бюджета на приобретение необходимой техники и оборудования предусмотрено более 36,1 млн рублей.