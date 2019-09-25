Жителей Дербента призвали поучаствовать в обсуждении проекта набережной

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Дербента призывают горожан принять участие в обсуждении проекта строительства набережной, сообщили ТАСС в администрации города.

"Открытое обсуждение "Вернем набережную Дербенту" пройдет 28 сентября в Доме Петра I. Принять участие в обсуждении проекта обновления набережной приглашаются все жители города. Основная задача мероприятия - совместная работа экспертов и горожан для качественной проработки проекта", - сказал собеседник агентства.

Строительство набережной в Дербенте в рамках государственной программы по развитию города начнется в 2020 году. Как ранее сообщал ТАСС начальник горуправления архитектуры и градостроительства Дербента Иса Магомедов, на реализацию проекта предусмотрено 2,5 млрд рублей, но программа может корректироваться. Строительство предполагается завершить до 2023 года.

Дербент - один из древнейших городов, находится на побережье Каспийского моря. В 2015 году город отпраздновал 2000-летие.