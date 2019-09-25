Семьям с ребенком-инвалидом в Архангельской области будут выплачивать 3 тыс. руб. в месяц

АРХАНГЕЛЬСК, 25 сентября. /ТАСС/. Семьи Архангельской области, где есть ребенок-инвалид с тяжелыми нарушениями развития, будут ежемесячно получать региональную выплату в 3 тысячи рублей. Это следует из законопроекта, принятого в среду в окончательном чтении депутатами Архангельского областного собрания.

"Вводится новая мера социальной поддержки в виде ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом в размере трех тысяч рублей. Мы изучили практику и опыт других субъектов Российской Федерации, там, где уже были приняты такие решения, и пока остановились на такой средневзвешенной величине - это ежемесячное пособие в размере 3 тысяч рублей", - сказал журналистам председатель комитета областного собрания по социальной политике, здравоохранению и спорту Сергей Эммануилов.

В области проживают 414 детей-инвалидов, имеющих тяжелые множественные нарушения развития. Такие семьи получают из федерального бюджета в районах, приравненных к Крайнему Северу, 12 тысяч рублей. В районах Крайнего Севера 14 тысяч рублей.

"Как правило, воспитание такого ребенка требует больших дополнительных затрат, - добавил Эммануилов, отметив, что, возможно, в дальнейшем размер региональной выплаты будет увеличен. - Я думаю, что да, у нас есть понимание необходимости увеличения пособия".