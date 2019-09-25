Региональный маткапитал в Архангельской области увеличен в два раза

АРХАНГЕЛЬСК, 25 сентября. /ТАСС/. Региональный материнский капитал в Архангельской области увеличен более чем в два раза, с 50 тыс. до 105 тыс. рублей. Такое решение сразу в двух чтениях приняли на очередной сессии в среду депутаты Архангельского областного собрания, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

"Увеличен региональный материнский капитал с 50 тыс. до 105 тыс. рублей. Его размер не индексировался с момента введения меры социальной поддержки в 2012 году", - говорится в сообщении.

Региональный материнский капитал выплачивается при рождении третьего или последующих детей однократно. Впервые в регионе будет выплачиваться субсидия на улучшение жилищных условий при рождении одновременно троих и более детей в размере до двух миллионов рублей.

"Сегодня семьи, имеющие детей, наименее защищены в жестких рыночных условиях. Поддержать их по всем доступным направлениям - наша задача. Сегодняшние возможности экономики региона позволяют нам решать ее планомерно и комплексно", - сказал журналистам губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Депутаты увеличили размер единовременной денежной выплаты женщинам, которые родили первого ребенка, с 30 до 35 тыс. Он будет выплачиваться женщинам в возрасте от 20 до 25 лет, сейчас возрастной диапазон 22-24 года. Новые меры поддержки планируется ввести с 1 января 2020 года.