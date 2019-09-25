В Чечне открыли новую районную поликлинику на 1200 посещений в смену

ГРОЗНЫЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Новую районную поликлинику, рассчитанную на 1200 посещений в смену, открыли в Гудермесском районе Чечни. Общая площадь трехэтажного здания составила более 1 тыс. кв. м.

"Как мы все знаем, 2019 год объявлен годом здравоохранения в Чеченской Республике. Приобретается необходимое оборудование, проводится ремонт зданий, благоустройство территорий. Сегодня мы открыли современную поликлинику. Теперь вам будет удобнее работать, а пациентам - приятнее лечиться", - заявил на открытии глава региона Рамзан Кадыров.

В поликлинике есть как детское, так и взрослое отделение. Организована работа 15 терапевтических территориальных участков, на которых планируется обслуживать более 26 тыс. 800 человек. Детское отделение представлено 22 педиатрическими участками, предполагается охватить медпомощью 23 тыс. 810 детей.

"Ввод в эксплуатацию новой поликлиники значительно улучшит качество медицины в районе. Здесь созданы современные условия как для лечения пациентов, так и работы персонала. Открытие больницы позволит в том числе достигнуть показателей национального проекта "Здравоохранение", - отметил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.