В Черкесске в 2020 году намерены отремонтировать более 10 км дорог по нацпроекту

ЧЕРКЕССК, 25 сентября. /ТАСС/. Более 10 км дорог планируется отремонтировать в 2020 году в Черкесске по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги", сообщила в среду пресс-служба администрации города.

"В столице Карачаево-Черкесии в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется отремонтировать 15 участков городских дорог общей протяженностью более 10 км <…> Две из них - площадь Кирова и улицу Горького - планируется отремонтировать к знаменательной дате - 75-летию Великой Победы", - говорится в сообщении.

Помимо площади Кирова и улицы Горького, ремонты пройдут еще на 11 городских улицах. Власти города отмечают, что перед дорожниками поставлена задача не только привести ремонтируемые участки в должное состояние, но и сделать их более комфортными для автомобилистов и пешеходов.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, увеличена доля дорог городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.