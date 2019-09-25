В Ленинградской области создали первую штрафстоянку для задержанных лодок, катеров и яхт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области открыли первую в регионе штрафную стоянку на воде для задержанных за нарушения маломерных судов - катеров, лодок, аквабайков и яхт, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Сама штрафстоянка находится в Выборге, одновременно на ней могут находиться до 12 судов. Привозить катера, лодки, яхты и гидроциклы сюда будут специальные буксиры", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что штрафстоянка создана из-за того, что в области ежегодно растет количество причалов и судовладельцев, однако не все из них выполняют требования по безопасности движения на воде.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе областного правительства, на штрафстоянке будут действовать правила, аналогичные тем, что применяются на стоянках для автомобилей, - владелец задержанного судна помимо штрафа будет оплачивать его буксировку, а также простой катера или лодки.

"Стоимость буксировки судов и простоя будут определены в ближайшее время", - сказали в пресс-службе.

В областном правительстве отметили, что проект в Выборге является пилотным и в перспективе стоянки планируется создать на всех реках Ленинградской области.