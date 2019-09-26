В Хабаровском крае 100 млн рублей направят на закупку квартир для сирот

ХАБАРОВСК, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края закупят 69 квартир для детей-сирот. На эти цели будет направлено около 100 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Всего к концу года будет закуплено 69 квартир для детей-сирот на вторичном рынке, 45 уже приобретено. Сейчас собственников благоустроенных квартир приглашаем принять участие в новых электронных аукционах. В октябре 2019 года состоится 24 аукциона. На приобретение квартир в целом по итогам года будет направлено около 100 млн рублей федеральных и региональных средств", - сказал представитель пресс-службы.

Накануне региональные власти сообщали, что квартиры планируется приобрести в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, поселках Чегдомын и Солнечный. Максимальная цена контракта за одну квартиру от 28 до 48 квадратных метров в зависимости от территории составляет от 799 тыс. до 2,3 млн рублей. Участие в торгах могут принять только собственники, обладающие правом электронной подписи. Жилье не должно иметь обременений и не должно нуждаться в ремонте.

После проведения торгов, как уточняется в сообщении, имущество вносится в краевой реестр, после чего квартиры распределяются. С получателем заключается договор найма жилого помещения сроком на пять лет. По истечении этого времени дети-сироты смогут оформить жилье в соцнайм и получить право приватизировать, либо продать квартиру.

Всего в 2019 году за счет строительства и приобретения квартир на вторичном рынке, а также предоставления жилья по мировым соглашениям по соцнайму сиротам выдадут 568 квартир. В Хабаровском крае, по данным прокуратуры региона, жилье ждут около 3,3 тыс. сирот.