Власти Якутии увеличили лимит на добычу дикого северного оленя на 21%

ТАСС, 26 сентября. Власти Якутии увеличили лимит на добычу северного оленя в предстоящий охотничий сезон 2019-2020 года, установив норму в 21,7 тыс. животных, в связи с тем, что численность популяции признана стабильной. В прошлом году предел для охотников составлял 17 тыс. особей. Об этом в четверг сообщается на сайте правительства Республики Саха (Якутия).

Одним из основных промысловых видов охотничьих ресурсов в республике является дикий северный олень. Общая численность этого животного в Якутии, по учетным данным 2019 года, составляет 159 тыс. особей.

"В охотничий сезон 2019-2020 года на дикого северного оленя установлен лимит в количестве 21704 особей. Увеличение лимита добычи дикого северного оленя связано с проведением авиаучетных работ лено-оленекской популяции, которая является самым крупным по численности и основным источником промысловой охоты в Анабарском, Оленекском, Жиганском, Булунском районах. В результате авиаучета установлена численность данной популяции в объеме свыше 84 тыс. особей и оценена как стабильная", - говорится в сообщении.

Авиационный мониторинг численности диких северных оленей провели в Якутии 10-15 июля 2018 года впервые за последние 10 лет. Ранее учет был приостановлен из-за недостатка бюджетного финансирования.

Дикий северный олень представлен разными видами: лено-оленскской популяцией, сундрунской, яно-индигирской и лесной. Общая численность популяции диких северных оленей на Таймыре, откуда они регулярно мигрируют в Эвенкию и Якутию, оценивается в 350-450 тыс. особей.

Сроки охоты на дикого северного оленя на большей части территории Якутии установлены с 1 октября по 15 декабря.