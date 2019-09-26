В Хабаровском крае льготной ипотекой под 2% смогут воспользоваться свыше 5 тыс. человек

ХАБАРОВСК, 26 сентября. /ТАСС/. Участниками программы льготной ипотеки под 2% в Хабаровском крае могут стать свыше 5 тыс. молодых семей и владельцев "дальневосточного гектара". Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства края - министр экономического развития Виктор Калашников.

"Хабаровский край сейчас прорабатывает вопрос реализации проекта "Дальневосточная ипотека", которым предусмотрено льготное ипотечное кредитование с размером процентной ставки 2% годовых молодых семей и участников программы "Дальневосточный гектар". Потенциально число заемщиков - участников проекта составляет 4716 молодых семей и 443 владельца "дальневосточного гектара", собирающихся строить жилье", - сказал Калашников.

Ипотека, в частности, будет рассчитана на нуждающиеся в улучшении жилищных условий молодые семьи, где хотя бы один супруг зарегистрирован в дальневосточном регионе, оба не старше 35 лет, с детьми и без.

Согласно проекту правил, программа льготной ипотеки предусматривает возмещение банкам недополученных доходов по кредитным договорам с заемщиками, заключенным с декабря 2019 года по декабрь 2024 года. Размер кредита - до 6 млн рублей на срок не более 240 месяцев. При этом заемщик должен будет оплатить за счет собственных средств не менее 15% стоимости приобретаемого жилья.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Такое поручение глава государства дал по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре.

Программы и темпы строительства жилья в Хабаровском крае

Как сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра строительства края Дмитрий Чеховский, в регионе более 10 лет реализуются программы по улучшению жилищных условий молодых семей. Размер господдержки по ним составляет от 30% до 40% от расчетной стоимости жилья, что в среднем на семью, состоящую из трех человек, составляет 1,1 млн рублей. Программы разработаны для поддержки молодых семей, в том числе неполных, в возрасте до 35 лет, нуждающихся в новом жилье.

Семьи могут стать участниками как федеральных, так и краевых программ, уточнил Чеховский. За последние два года по одной из таких программ 1540 молодых семей края получили возможность улучшить свои жилищные условия. На эти цели было направлено 1,6 млрд рублей. В 2019 году планируется улучшить жилищные условия не менее 580 молодых семей края, на это будет направлено 619,4 млн рублей.

"Что касается строительства жилья, то в регионе отмечается положительная динамика. В 2017 году в эксплуатацию было введено 269,7 тыс. кв. метров жилья, в 2018 году - 273,8 тыс. кв. метров жилья. На 2019 год запланировано построить 300 тыс. кв. метров жилья. Это 41 многоквартирный дом и индивидуальные дома", - сказал Чеховский.

Он уточнил, что в ближайшие годы в Хабаровске будет продолжаться строительство жилых комплексов "Березки", "Ю-Сити", "Восточный", "Петроглиф парк". В долгосрочной перспективе вектор жилищного строительства будет сосредоточен в микрорайоне Ореховая сопка. При решении инфраструктурных вопросов по тепло-, водоснабжению и водоотведению на этой территории возможно ввести в эксплуатацию около 1,5 млн. кв. метров жилья, отметил собеседник агентства.