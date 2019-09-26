Два обхода для перевозки транзитных грузов планируют создать вокруг Астрахани

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Астраханской области планируют создать вокруг Астрахани два альтернативных пути для перевозки транзитных грузов. По территории региона проходит международный транспортный коридор "Север-Юг". Об этом в четверг ТАСС сообщил губернатор области Игорь Бабушкин.

"Сейчас два обхода запланированы. По одному - ведется работа по формированию проекта, по другому - уточняется проект. Планируем, что работы начнутся в течение двух лет", - сказал Бабушкин.

Он не уточнил стоимость проектов, заметив, что инвестиции будут зависеть от проектного решения. Один из обходов - Северный, который также будет включать в себя строительство третьего моста через Волгу. Его стоимость будет определена по результатам экспертизы проекта. В настоящее время в Астрахани есть два автомобильных моста через Волгу.

По данным областного министерства, из-за объемов торговли со странами Каспийского региона и ШОС интенсивность движения транспорта на подходе к Астрахани значительно возросла и составляет более 10,5 тыс. автомобилей в сутки. К 2025 году эта цифра может увеличиться до 35,7 тыс. Астраханская автодорожная сеть не справляется с таким потоком.