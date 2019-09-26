Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев избран мэром города

МУРМАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Депутаты горсовета Мурманска в четверг на заседании избрали нового мэра города, им стал Андрей Сысоев, ранее занимавший должность главы администрации Мурманска. Об этом сообщили ТАСС в горсовете, уточнив, что, согласно уставу города, мэр выбирался из состава депутатов горсовета.

"Мэром Мурманска избран Андрей Сысоев", - сказали в горсовете, отметив, что выборы главы города прошли в соответствии с уставом города после выборов депутатов городского совета шестого созыва, состоявшихся 8 сентября. За кандидатуру Сысоева проголосовали единогласно.

Сысоев родился в 1958 году. Работал в нефтегазовой промышленности и в коммерческих структурах Мурманска. Награжден медалью "За трудовое отличие". Избирался депутатом Совета депутатов города Мурманска третьего и четвертого созывов. С ноября 2010 года был главой администрации города Мурманска.

На посту мэра он сменил Тамару Прямикову, которая занимала эту должность с октября 2018 года. Сейчас она остается депутатом горсовета.