Стандарт безопасности бизнеса сделает Башкирию комфортной для предпринимателей

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Стандарт безопасности ведения бизнеса появится во всех муниципалитетах Башкирии. Благодаря этому регион выйдет на первое место в стране по комфорту ведения бизнеса в течение 5 лет. Об этом в четверг сообщил и.о. вице-премьера правительства республики, сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров на пленарном заседании Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе.

"В Башкортостане сейчас внедряется стандарт безопасности ведения бизнеса во всех районах и городах. Это будет сделано. И я уверен, что Башкортостан по комфорту и безопасности ведения бизнеса в течение 5 лет выйдет на 1 место, я вам обещаю", - сказал он.

Он добавил, что малому и среднему бизнесу нужны дополнительные меры защиты, поскольку у них, как правило, нет команды юристов.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что при администрациях муниципалитетов в Башкирии к 1 ноября появятся бизнес-шерифы по защите прав предпринимателей и привлечению инвестиций.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября. В нем принимают участие около 2,5 тыс. экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн. Трансляции ведутся на сайте sco-brics.ru. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.