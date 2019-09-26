Оценку здания Азербайджанского театра в Дербенте проведут за счет депутата горсобрания

МАХАЧКАЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Оценка строящегося нового здания для Азербайджанского государственного драматического театра в дагестанском Дербенте, а также оплата пошлины для его передачи в собственность города обойдутся в 180 тыс. рублей, их выделит депутат городского собрания Видади Асадов. Об этом в четверг сообщил глава города Хизри Абакаров на своей странице в Instagram.

"Для оплаты услуг экспертов, которые проводят оценку этого здания, и оплаты государственной пошлины для регистрации права собственности Республики Дагестан на данное здание нам необходимо найти 180 тыс. рублей, мы ищем спонсора. Сегодня ко мне пришел депутат городского собрания Видади Асадов, который сказал, что готов оплатить все необходимые взносы в полном объеме", - написал глава города.

Изначально речь шла о реконструкции существующего здания театра в Дербенте, однако позже власти решили построить новое здание. Абакаров уточнил, что теперь надо установить права собственности республики на недостроенное здание, а далее передать Дербенту объект и землю, на которой он располагается. "Это необходимо для того, чтобы мы смогли тратить средства городского бюджета на эти цели. Так положено по законодательству", - сообщил он.

Азербайджанский государственный драматический театр был создан в Дагестане в начале XX века как любительский. Статус государственного был присвоен ему в 1998 году.