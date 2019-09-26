Определен проект-победитель по разработке концепции главной площади Якутии

ТАСС, 26 сентября. Жюри открытого конкурса на создание архитектурных концепций общественных пространств определило проект-победитель по разработке концепции площади имени В. И. Ленина в Якутске, сообщается на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия).

"25 сентября жюри под руководством главы Якутии Айсена Николаева рассмотрело проекты финалистов и выбрало проект-победитель по разработке концепции площади имени В. И. Ленина в Якутске. Им стал проект консорциума "Туймаада"/Tuymaada под лидерством творческого производственного объединения "Резерв" (Москва), члены консорциума: "Якутпроект" (Якутск), "ЛСТК-Проект" (Якутск)", - говорится в сообщении.

Победитель конкурса получит 500 тыс. рублей. Заявки направили 47 компаний, объединившиеся в 25 команд - 11 консорциумов и 14 индивидуальных участников. За второе место предусмотрено 300 тыс. рублей, за третье - 200 тыс. Открытый всероссийский конкурс на создание архитектурных концепций общественных пространств проходит в Якутии в третий раз.

"Мы в очередной раз собираемся в таком расширенном составе с нашими местными и федеральными экспертами для обсуждения проектов, которые, на мой взгляд, определят лицо всей Якутии. Сейчас я говорю о проектах парка Будущих поколений в Якутске, туристского кластера в селе Оймяконе "Полюс холода" и сегодняшнем - по созданию концепции главной площади Якутии. <...> Все они будут реализованы до конца 2022 года, когда Якутия будет праздновать столетие Якутской автономии", - приводятся в сообщении слова Николаева.

Он отметил, что в приоритете - архитектурные концепции, которые отвечают требованиям людей, живущих экстремальных природно-климатических условиях, и отражают национальную идентичность, уникальный северный колорит.

О проекте

Ключевой идеей проекта-победителя стал технологичный ландшафт, заключенный в этническую форму. Консорциум предложил создать площадь в виде кольца, изменив форму нынешней площади.

"Мы исходили из того, что Якутск - это центр Арктической духовной культуры, а площадь имени Ленина - ключевое место в центре города, пересечение главных улиц. Для того, чтобы создать более масштабную и в то же время уютную для человека среду, мы в качестве основной идеи использовали традиционное якутское серебряное украшение - ожерелье. Мы использовали образ круга, солнца - один из основных символов культуры Якутии", - приводятся в сообщении слова представителя консорциума.

Образы декоративного и обрядового искусства Якутии преобразуются в парящую на точечных опорах конструкцию: диск, из которого в четком геометрическом порядке выбраны круглые отверстия разного диаметра. Таким образом создается иерархия пространств: большая главная площадь с обзорной стелой и интерактивным календарем под отверстием наибольшего диаметра и "ожерелье" небольших соподчиненных площадей под малыми отверстиями.

Открытый всероссийский конкурс на создание концепции площади имени В. И. Ленина проводится при поддержке правительства Якутии. Инициаторами конкурса выступили Центр компетенций по вопросам городской среды республики Leto, региональный Целевой фонд будущих поколений. Стратегический партнер проекта - Агентство стратегического развития "Центр".