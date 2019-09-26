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В новом микрорайоне Якутска приступили к строительству школы на 360 учеников

В торжественной церемонии закладки основания новой школы принял участие глава Якутии Айсен Николаев

ЯКУТСК, 26 сентября. /ТАСС/. Строительство школы на 360 учеников началось в 203 микрорайоне города Якутска. В торжественной церемонии закладки основания новой школы принял участие глава Якутии Айсен Николаев, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Через полтора года дети 203 микрорайона смогут посещать новую школу, в этом же микрорайоне в 2019 году завершается строительство двух детских садов", - цитирует пресс-служба врио главы города Максима Трофимова.

Площадь новой трехэтажной школы составит 4 тыс. кв. м. Проектом предусмотрены спортивный и актовый залы, кабинеты технологии, русской национальной культуры и коренных народов республики, психологической разгрузки, стоматологический и медицинский кабинеты, обеденный зал на 100 мест, во дворе школы будет установлено баскетбольное и волейбольное поле.

По данным пресс-службы, до 2021 года власти Якутии планируют построить более 30 новых школ.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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