В новом микрорайоне Якутска приступили к строительству школы на 360 учеников

ЯКУТСК, 26 сентября. /ТАСС/. Строительство школы на 360 учеников началось в 203 микрорайоне города Якутска. В торжественной церемонии закладки основания новой школы принял участие глава Якутии Айсен Николаев, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Через полтора года дети 203 микрорайона смогут посещать новую школу, в этом же микрорайоне в 2019 году завершается строительство двух детских садов", - цитирует пресс-служба врио главы города Максима Трофимова.

Площадь новой трехэтажной школы составит 4 тыс. кв. м. Проектом предусмотрены спортивный и актовый залы, кабинеты технологии, русской национальной культуры и коренных народов республики, психологической разгрузки, стоматологический и медицинский кабинеты, обеденный зал на 100 мест, во дворе школы будет установлено баскетбольное и волейбольное поле.

По данным пресс-службы, до 2021 года власти Якутии планируют построить более 30 новых школ.