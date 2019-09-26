Крымская филармония попросила Минкультуры региона выделить концертный зал

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель камерного хора "Таврический Благовест" Крымской государственной филармонии Владимир Николенко обратился к Минкультуры Крыма с просьбой выделить учреждению концертный зал.

"Крымская филармония уникальна в том смысле, что она до сих пор не имеет своего собственного концертного зала. Нам нужен зал до 1 тыс. мест посадочных. Нам нужна маленькая поддержка со стороны министерства культуры и со стороны нашей крымской власти. Обратите на нас внимание, и мы ответим за вашу заботу и трепет сторицей и сделаем все возможное, чтобы Крым славился не только своими курортами, своим гостеприимством, но и своей музыкальной культурой, своим искусством", - сказал Николенко на пресс-конференции, посвященной Международному дню музыки, который отмечается ежегодно 1 октября.

По данным с сайта организации, в аренде у филармонии сейчас 9 залов в разных городах региона. Из 18 млн рублей, которые заработали творческие коллективы филармонии за 8 месяцев 2019 года, порядка 16 млн рублей - это расходы на аренду залов и транспорта. рассказала заместитель гендиректора филармонии Ольга Прудникова-Юшкова, уточнив, что оставшиеся 2 млн рублей расходуются на небольшие премии для музыкантов.

"Мы - бродячие артисты в основном. Театр в Евпатории - это наша замечательная площадка, и малый камерный зал на Пушкина, 3 (в Симферополе - прим. ТАСС). С учетом того, что общая численность наших коллективов - порядка 350 человек, понятно, что разгуляться особенно нам негде. Все наши надежды на то, что будут перемены к лучшему", - сказала Прудникова-Юшкова.

Николенко также рассказал о нехватке штатной численности музыкантов в творческих коллективах после сокращений, начавшихся еще в 2000-х годах. Камерный хор "Таврический Благовест", по его словам, состоит из 20 артистов вместо 40. "Существуют определенные стандарты, не только в России, во всем мире, например, камерный оркестр - это 24 музыканта. В камерном оркестре, которым руководит мой коллега Денис Георгиевич Карлов, сейчас 14 человек. Это уже даже не камерный оркестр, а по всем критериям - струнный ансамбль", - сказал Николенко.

Крымская государственная филармония - старейшее учреждение культуры полуострова, она была создана 1 января 1939 года.