Стратегию развития овцеводства разработают в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 26 сентября. /ТАСС/. Стратегия развития овцеводства и козоводства, рассчитанная на 2020-2025 годы, будет запущена в Карачаево-Черкесии, сообщили в четверг ТАСС в региональном Министерстве сельского хозяйства.

"На сегодняшний день российские текстильные производства испытывают серьезную недостачу качественного натурального сырья, в результате отсутствует возможность производства недорогой и доступной для населения продукции. В то же время существует необходимость сохранения в республике таких стратегически важных производств как производство по переработке шерсти. Все это вызывает необходимость разработки стратегии развития овцеводства и козоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2020-2025 годы с привлечением как бюджетных, так и внебюджетных инвестиций", - сказал собеседник агентства.

По его словам, реализация стратегии позволит увеличить поголовье овец и коз до 1,3 млн к 2025 году, производство шерсти в физическом весе - до 24 тыс. т, а реализацию овец и коз на убой до 9,95 тыс. т.

Стратегия также создаст благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса республики, рационального использования природно-климатического и экономического потенциала региона, обеспечения населения качественной продукцией сегмента и улучшения социальной обстановки и жизни на селе, где будут сохранены существующие рабочие места и будут созданы новые.

Овцеводство для региона является традиционным видом сельскохозяйственной деятельности. В настоящее время в Карачаево-Черкесии разводятся в основном две породы овец - карачаевская грубошерстная и полутонкорунная советская мясошерстная.