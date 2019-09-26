Рост собираемости взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов фиксируется в КБР

НАЛЬЧИК, 26 сентября. /ТАСС/. Собираемость взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД) в Кабардино-Балкарии (КБР) с начала 2019 года впервые превысила 50%. Об этом в четверг сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по экономическому развитию, поддержке предпринимательства и жилищно-коммунальной политике КБР Владимр Павленко.

"Собираемость взносов на капитальный ремонт в Кабардино-Балкарии ежегодно имеет положительную динамику и составила в 2017 году 31%, в 2018 год - 42%, за семь месяцев 2019 года уже около 55%", - сказал он на пленарном заседании ОП.

Как пояснил руководитель фонда регионального оператора ремонта многоквартирных домов КБР Артур Шогенов, в 2019 году в республике отремонтируют 80 домов.

В прошлом году на ремонт многоквартирных домов в КБР было направлено 124 млн рублей. На эти средства заменили 37 лифтов, отремонтировали кровли 15 и фасады 11 домов, внутридомовые инженерные системы заменили в восьми домах. За четыре года по плану капитального ремонта разные виды ремонтных работ провели в 101 доме.

В долгосрочную программу капитального ремонта многоквартирных домов в КБР, рассчитанную до 2043 года, попали 2143 объекта, всего в республике более 5 тыс. многоквартирных домов. Размер взноса за капремонт на территории всей республики составляет 6 рублей 22 копейки за 1 кв. м и не менялся с момента введения сборов в 2015 году.