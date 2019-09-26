В Северной Осетии для 16 семей купят коров в рамках проекта по борьбе с бедностью

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии приобретут для 16 семей селения Раздзог Правобережного района коров в рамках пилотного проекта по борьбе с бедностью. Об этом сообщается на сайте министерства экономического развития республики.

"Пилотный проект по улучшению благосостояния жителей селения Раздзог вступил в стадию реализации. В течение месяца для 16 семей будут приобретены коровы. Об этом сегодня на очередном заседании проектного офиса главе РСО-Алания Вячеславу Битарову сообщил министр труда и социального развития Борис Хубаев", - говорится в сообщении.

Программа разрабатывалась министерством экономического развития Северной Осетии при участии министерства сельского хозяйства и продовольствия и министерства труда и социального развития. В общей сложности для сельчан приобретут более 30 дойных коров. Их будут покупать в хозяйствах республики.

Село Раздзог с населением около 500 человек выбрано в качестве пилотного из-за отсутствия рабочих мест - в селе практически нет производств, средние доходы населения ниже величины прожиточного минимума. В Минэкономразвития республики отметили, что сумма поддержки составит около 13 млн рублей. Жителям села также будут предоставлять саженцы, поддержку в создании теплиц, покупке скота и сельскохозяйственной техники.

Минтруд в 2019 году запустил пилотный проект по анализу причин бедности в восьми регионах страны: Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. Впоследствии к проекту присоединились еще пять регионов: Республики Коми и Тыва, Алтайский и Пермский края, а также Курганская область. Основной акцент в рамках пилотного проекта был сделан на выводе из бедности семей с детьми.