Сильнейшие на Юге России учителя математики поборются в Адыгее за эксклюзивные стажировки

МАЙКОП, 26 сентября. /ТАСС/. Сильнейшие преподаватели математики Юга России - участники второго федерального конкурса талантливых учителей Юга России, который пройдет в Адыгее в начале октября, будут награждены эксклюзивными стажировками, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Адыгейского госуниверситета (АГУ).

"На площадке республиканской естественно-математической школы (РЕМШ) 5-6 октября пройдет второй федеральный конкурс талантливых учителей Юга России. Его победители и призеры получат возможность эксклюзивного бесплатного участия в программах Кавказского математического центра. Четыре педагога, показавшие лучший результат, пройдут стажировку в образовательном центре "Сириус" в период проведения ноябрьской математической образовательной программы", - сообщили в пресс-службе госуниверситета.

Федеральный конкурс организован для учителей математики школ и учреждений дополнительного образования Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Он проводится для развития и совершенствования профессиональных качеств учителей математики, их творческих способностей и интереса к научно-методической деятельности, повышения престижа профессии учителя, повышения квалификации и обмена опытом, а также поддержки талантливых педагогов, уточнили в АГУ.

Республиканская естественно-математическая школа в течение 20 последних лет успешно развивает в регионе систему поиска и поддержки одаренных детей в области математики, информатики и естественных наук, занимая в этой области одну из ведущих позиций на Юге России.