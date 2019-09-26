Власти: вступление Северо-Осетинского госуниверситета в UNWTO поможет туризму республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 сентября. /ТАСС/. Вступление Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) во Всемирную туристскую организацию ООН (UNWTO) позволит развить туристический потенциал региона, сообщил в четверг врио председателя комитета Республики Северная Осетия - Алания по туризму Заурбек Кодзаев на конференции, посвященной Всемирному дню туризма.

"Хочется выразить благодарность [ректору университета] Алану Урузмаговичу Огоеву за вступление СОГУ в UNWTO. Это поможет развитию потенциала республики для привлечения туристов в регион", - сказал Кодзаев.

В пресс-службе вуза ТАСС пояснили, что университет совместно с UNWTO разработал дорожную карту развития отрасли. Документ также включает в себя планы по проведению совместных образовательных программ, уточнили агентству в пресс-службе вуза.

Ранее СОГУ стал аффилированным членом Всемирной туристской организации ООН, в вузе действует кафедра предпринимательства, сервиса и туризма, уже в прошлом году университет аттестовал первых гидов-экскурсоводов. Вместе с университетом из Северной Осетии в организацию приняли комитет по туризму Хорватии, Российский союз туристического развития и Высший институт туризма и гостиничного бизнеса Саудовской Аравии.

Выступая на конференции, Кодзаев также отметил основные достижения отрасли. В частности, создан туристический бренд региона с учетом национальной специфики. В рамках подготовки к празднованию 1100-летия крещения Алании разработаны тематические религиозные туристские маршруты с посещением православных храмов и церквей, ведется разработка проекта объекта придорожного сервиса по основным транспортным туристским маршрутам, где во время остановок туристы смогут перекусить, приобрести сувенирную продукцию, воспользоваться бесплатным подключением к интернету. Кроме того, в рамках инвестиционной деятельности планируется комплексное развитие туристско-рекреационного комплекса "Цей", всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон".

Всемирная туристская организация (UNWTO) - специализированное межправительственное учреждение системы ООН, объединяющее 158 стран. Организация отвечает за поощрение ответственного, устойчивого и общедоступного туризма. Более 500 аффилированных членов представляют частный сектор, образовательные учреждения, туристические ассоциации и местные органы управления туризмом.