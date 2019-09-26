В горном институте в Северной Осетии до 2021 года создадут три новые кафедры

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 сентября. /ТАСС/. Три новые кафедры будут открыты в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте (СКГМИ) в Северной Осетии до 2021 года, сообщил ТАСС ректор вуза Юрий Дмитрак.

"Передо мной как ректором горного вуза стоит задача создать замкнутый цикл подготовки по этому делу. Нам не хватает кафедры строительства подземных сооружений, шахт, взрывного дела, кафедры маркшейдерского дела. Будем их создавать", - сказал Дмитрак.

По его словам, кафедры планируется открыть в течение двух лет при содействии лучших в стране специалистов по соответствующим направлениям.

Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) - один из ведущих технических вузов страны. В настоящее время в нем обучаются более 5 тыс. студентов по 21 направлению на 12 факультетах: горно-геологическом, металлургическом, электромеханическом, архитектурно - строительном, электронной техники и др.