В Дагестане планируют провести второй Форум молодых соотечественников

МАХАЧКАЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Второй Форум молодых соотечественников планируется провести в Дагестане в 2021 году, сообщил ТАСС в четверг министр по национальной политике и делам религий республики Энрик Муслимов.

"Сейчас у нас завершился первый Форум молодых соотечественников, инициатива проведения которого исходила от участника прошедшего в 2017 году форума соотечественников. Сейчас в зависимости от полученных предложений, запросов мы планируем в 2021 году проведение и второго Форума молодых соотечественников", - сказал Муслимов, отметив, что этот форум "очень заинтересовал гостей из разных стран".

Первый Форум молодых соотечественников начал работу во вторник в историческом парке "Россия - моя история" в Махачкале. Его участниками стали более 300 человек из 20 стран мира. Инициатива проведения форума принадлежит участнику форума соотечественников из Ирака, состоявшегося в 2017 году в Дербенте.

Организаторами первого Форума молодых соотечественников, который проходил с 23 по 26 сентября, выступили Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана и Дагестанский гуманитарный институт.