{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

В Дагестане планируют провести второй Форум молодых соотечественников

Мероприятие запланировано на 2021 год

МАХАЧКАЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Второй Форум молодых соотечественников планируется провести в Дагестане в 2021 году, сообщил ТАСС в четверг министр по национальной политике и делам религий республики Энрик Муслимов.

"Сейчас у нас завершился первый Форум молодых соотечественников, инициатива проведения которого исходила от участника прошедшего в 2017 году форума соотечественников. Сейчас в зависимости от полученных предложений, запросов мы планируем в 2021 году проведение и второго Форума молодых соотечественников", - сказал Муслимов, отметив, что этот форум "очень заинтересовал гостей из разных стран".

Первый Форум молодых соотечественников начал работу во вторник в историческом парке "Россия - моя история" в Махачкале. Его участниками стали более 300 человек из 20 стран мира. Инициатива проведения форума принадлежит участнику форума соотечественников из Ирака, состоявшегося в 2017 году в Дербенте.

Организаторами первого Форума молодых соотечественников, который проходил с 23 по 26 сентября, выступили Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана и Дагестанский гуманитарный институт.

Теги
ИракСеверный КавказСКФОДагестан
Более 600 команд сойдутся в финале конкурса разработчиков-программистов "Цифровой прорыв"
Планируется, что всего финал соберет более 3 тыс. участников и войдет в Книгу рекордов Гиннесса
Читать полностью