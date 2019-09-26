Первый Форум соотечественниц планируют провести в Дагестане в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют провести первый Форум соотечественниц в следующем году. Ожидается, что в нем примут участие представительницы не менее 10 стран, сообщил ТАСС в четверг министр по национальной политике и делам религий республики Энрик Муслимов.

"Сегодня я встречался с участником проходящего у нас Форума молодых соотечественников Мухаммедом Хуссейном Али Аль Дагестани из Ирака. В ходе встречи он предложил провести в республике Форум соотечественниц. Провести его планируем уже в следующем году", - сказал Муслимов.

"Рассматриваем вариант участия не только женщин, но и их детей, чтобы и подрастающее поколение не забывало про свою историческую родину и имело представление о нашей культуре, о том, как живет население современного Дагестана", - пояснил собеседник агентства.

Кроме того, добавил министр, проведение подобного форума позволит "показать остальному миру роль мусульманской женщины в общественно-политической жизни общества и будет способствовать укреплению положительного имиджа республики".

Первый Форум молодых соотечественников начал работу во вторник в историческом парке "Россия - моя история" в Махачкале. Его участниками стали более 300 человек из 20 стран мира. Инициатива проведения форума принадлежит участнику форума соотечественников из Ирака, состоявшегося в 2017 году в Дербенте. Организаторами Форума молодых соотечественников, который проходил с 23 по 26 сентября, выступили Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана и Дагестанский гуманитарный институт.