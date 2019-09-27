Сверхпрочное покрытие появилось на сложных дорожных участках трассы "Колыма"

ТАСС, 27 сентября. /ТАСС/. Плывун под цементобетонным полотном и многочисленные провалы федеральной автодороги "Колыма" в Магаданской области вынудили ремонтников применить выравнивающую технологию с укладкой щебня толщиной в полметра. Дорожное полотно стало известно в интернете как "царь-асфальт", сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства региона со ссылкой на руководителя магаданского филиала ФКУ Упрдор "Вилюй" Степана Кожевникова.

Пользователи социальных сетей распространили в интернете фотографии уложенного магаданскими дорожниками асфальта толщиной в полметра. Новое полотно подверглось жесткой критике со стороны колымчан. Люди прозвали участок "Царь-асфальтом" по аналогии с Царь-пушкой и Царь-колоколом.

"Было принято решение взять цементобетонное покрытие за твердое основание и применить технологию выравнивающего слоя из черного щебня, местами слоем в несколько десятков сантиметров. Поверх был уложен армированный слой из геополотна, сверху покрыт двумя слоями асфальтобетона. На сегодняшний день это максимально рациональный и надежный подход. В этом году исправление профиля таким методом реализовано с 1950 км до 1970 км трассы Р-504 "Колыма", сейчас идет работа на участке со 1881 км по 1888 км", - цитирует пресс-служба Кожевникова.

Специалист отметил, что при разработке проектно-сметной документации предлагалось несколько вариантов устранения провалов и приведения дороги в нормативное состояние. Один из вариантов - демонтаж цементобетонного покрытия с последующей его утилизацией. По стоимости процедура оказалась затратной. Кроме того, под цементобетонным полотном был обнаружен плывун, ликвидация которого доставила бы много проблем.

Трасса "Колыма" была построена несколько десятков лет назад из цементобетонного покрытия. В нижней части полотно было армированным. В связи с тем, что дороги проложены на вечной мерзлоте, форма грунта со временем подверглась изменениям - дорога серьезно деформировалась, образуя провалы и просадки.