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"Единая Россия" откроет международный партийный центр в Калининграде

Как отметил вице-спикер Совета Федерации, подобные центры планируется открыть во всех крайних точках страны

КАЛИНИНГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" откроет международный партийный центр в Калининграде для активизации связей с молодыми политиками в европейских странах, сообщил на Международной конференции "Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе" секретарь генерального совета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Партией ["Единой Россией"] принято решение для активизации работы по этому важному направлению [с молодыми политиками в Европе] открыть в Калининграде, самом западном регионе Российской Федерации международный партийный центр, который возглавит руководитель калининградского регионального исполкома партии Максим Суворов", - сказал Турчак, отметив важность подключения европейской молодежи к решению современных проблем.

Он добавил, что первый такой центр был открыт весной этого года во Владивостоке и уже успел себя хорошо зарекомендовать в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Калининград выбран как удобная площадка на западе страны с учетом удобного географического положения региона. Центр станет возможностью для зарубежной молодежи, молодых политиков познакомиться с Россией.

Турчак отметил, что подобные центры планируется открыть во всех крайних точках страны. "Такие центры на разных оконечностях Российской Федерации партия будет открывать именно как коммуникационные площадки", - сказал он. Такие площадки, по его словам, могут также помочь налаживанию международных межпартийных связей.

Международная конференция "Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе" проходит 27 сентября в Калининграде на площадке Музея Мирового океана. В форуме участвуют более 150 представителей политических партий из 30 европейских стран. По итогам форума планируется принять меморандум, который будет посвящен вопросам невмешательства во внутренние дела суверенных государств, сообщил Турчак.

Теги
Россия"Единая Россия"Калининградская область
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