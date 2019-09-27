КАЛИНИНГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" откроет международный партийный центр в Калининграде для активизации связей с молодыми политиками в европейских странах, сообщил на Международной конференции "Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе" секретарь генерального совета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Партией ["Единой Россией"] принято решение для активизации работы по этому важному направлению [с молодыми политиками в Европе] открыть в Калининграде, самом западном регионе Российской Федерации международный партийный центр, который возглавит руководитель калининградского регионального исполкома партии Максим Суворов", - сказал Турчак, отметив важность подключения европейской молодежи к решению современных проблем.

Он добавил, что первый такой центр был открыт весной этого года во Владивостоке и уже успел себя хорошо зарекомендовать в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Калининград выбран как удобная площадка на западе страны с учетом удобного географического положения региона. Центр станет возможностью для зарубежной молодежи, молодых политиков познакомиться с Россией.

Турчак отметил, что подобные центры планируется открыть во всех крайних точках страны. "Такие центры на разных оконечностях Российской Федерации партия будет открывать именно как коммуникационные площадки", - сказал он. Такие площадки, по его словам, могут также помочь налаживанию международных межпартийных связей.

Международная конференция "Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе" проходит 27 сентября в Калининграде на площадке Музея Мирового океана. В форуме участвуют более 150 представителей политических партий из 30 европейских стран. По итогам форума планируется принять меморандум, который будет посвящен вопросам невмешательства во внутренние дела суверенных государств, сообщил Турчак.