Карелия представит рекордное число заявок на конкурс по благоустройству малых городов

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 сентября. /ТАСС/. Почти половина районных центров Карелии - семь из 16, плюс город Костомукша - подадут заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это рекордное количество участников от Карелии за все годы существования конкурса, сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Александр Ломако.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды и благоустройства малых городов впервые прошел в 2018 году. Согласно национальному проекту "Жилье и городская среда", до конца 2024 года в малых городах и исторических поселениях будет реализовано почти 500 проектов победителей конкурса.

"Это рекордное количество заявок. Мы делаем на это ставку, чтобы получить больше возможностей победить и получить дополнительное финансирование на благоустройство территорий", - рассказал собеседник агентства.

Карельские города будут претендовать на финансирование своих проектов в трех подгруппах категории "малые города". В подгруппе городов с населением от 20 до 50 тыс. свои проекты представят Костомукша (благоустройство бульвара Лазарева), Сегежа (обустройство парка культуры и отдыха по улице Мира) и Кондопога (строительство набережной Кондопожской губы Онежского озера по улице Бумажников).

В подгруппе для населенных пунктов, где проживает от 10 до 20 тыс. человек, заявятся карельские города Кемь и Питкяранта. В еще одной подгруппе для пунктов до 10 тыс. жителей за победу будут бороться Беломорск, Олонец и Пудож.

Руководство региона также поддержит местные власти, выделив 600 тыс. рублей в 2019 году на разработку документации для участия в конкурсе. Деньги получат Кондопога, Питкяранта, Кемь, Костомукша, Беломорск и Олонец. В Сегеже и Пудоже требуемая документация была разработана ранее, отметили в региональном ведомстве.