Владимир Попков повторно возглавил Брянскую областную думу

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты Брянской областной думы седьмого созыва в пятницу на первом заседании избрали спикером регионального парламента Владимира Попкова. Он руководил думой предыдущего созыва. Об этом сообщил председатель счетной комиссии Василий Евсеев по итогам голосования.

"При подсчете результатов тайного голосования голоса распределились: "за" - 54, "против" - четыре, "воздержался" - один. Секретариат Брянской областной думы седьмого созыва постановил - считать депутата Попкова Владимира Ивановича избранным председателем Брянской областной думы", - сказал он.

Попков родился в 1954 году, окончил Трубчевский политехнический техникум, Московский всесоюзный финансово-экономический институт. Работал на руководящих должностях в организациях и на предпрятиях Брянской области, в том числе генеральным директором "Газпром газораспределение Брянск". С 2014 года стал депутатом и председателем Брянской областной думы. Является секретарем регионального отделения "Единой России".

"Я очень благодарен за оказанное высокое доверие. Я благодарен членам партии "Единая Россия", которые на конференции выдвинули мою кандидатуру, я благодарен президиуму генерального совета партии, который 25 сентября в Москве поддержал мою кандидатуру. Нам надо обобщить те наказы избирателей, это очень важный вопрос, мы должны слышать наших избирателей в каждом районе, каждом селе", - сказал он.

Выборы депутатов Брянской областной думы состоялись 8 сентября 2019 года. Избрано 60 депутатов, 30 из них - по единому областному избирательному округу и 30 - по одномандатным округам. "Единая Россия" получила в областном парламенте 48 мест, ЛДПР - пять, КПРФ - четыре, "Справедливая Россия" - два, также в состав думы вошел один беспартийный независимый кандидат.