На Кубани в 2020 году построят дорогу, позволяющую сократить путь в Крым

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Кубани заключили контракт с акционерным обществом по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов на строительство обхода станицы Ленинградской. Дорога позволит сократить путь в Крым. Срок окончания работ - ноябрь 2020 года. Об этом говорится в материалах Единой информационной системы в сфере закупок.

Строительство обхода станицы Ленинградской позволит распределить транспортный поток, следующий в сторону Тамани и Крыма из европейской части России мимо станицы Ленинградской. После завершения строительства участок обходной дороги вокруг станицы Ленинградской войдет в состав одного из кратчайших маршрутов к транспортному переходу через Керченский пролив. Проезд по нему будет короче существующего маршрута по автомобильным дорогам федерального значения на 60 км.

"Контракт заключен. Срок окончания работ 30.11.2020 года", - говорится в материалах информационной системы.

Цена контракта составляет около 1,5 млрд рублей. Начало работ по строительству предусмотрено с момента заключения контракта.

Ранее сообщалось, что также на Кубани планируют построить к 2021 году обход райцентра Тимашевск, который позволит решить проблему пробок на пути в Крым, проектная стоимость составляет 7,6 млрд рублей.