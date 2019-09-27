Более 63 тыс. человек обратились к соцучастковым Петербурга с начала работы службы в июле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Служба социальных участковых, которая заработала в Санкт-Петербурге 1 июля, уже приняла обращения более 63 тыс. человек. В сферу обслуживания новой системы уже вошли 26 больниц и 58 поликлиник города. Об этом в пятницу сообщила журналистам в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге заместитель председателя городского комитета по социальной политике Галина Колосова.

"С 1 июля в службу поступило более 63 тыс. обращений, из них более 20 тыс. человек выписана индивидуальная программа. Более 6 тыс. горожан обратились за мероприятиями по сопровождению", - сказала она.

Служба социальных участковых открылась 1 июля в 13 районах города. В офисах центра работают 130 человек. Социальные участковые могут помочь оформить санаторно-курортное лечение, решить вопрос реабилитации или направления в социальные учреждения, а также проконсультировать по льготам. Первая площадка социальных участковых заработала в Санкт-Петербургском госпитале для ветеранов войн в Невском районе.

"Мы берем под свою опеку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, которые выписываются из больницы, для оказания социальной помощи", - добавила представитель городского комитета по социальной политике.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина сообщала, что в зону ответственности социальных участковых попадают все, кто оказался в трудной жизненной ситуации: инвалиды, многодетные семьи, дети из неблагополучных семей, пожилые люди. По словам Митяниной, социальная служба будет помогать выполнению задач программы "Старшее поколение", которая входит в национальный проект "Демография". В городском бюджете на работу организации в 2019 году заложено более 124 млн рублей.