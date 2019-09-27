Второй стационарный цирк планируется построить в Петербурге на месте цирка в Автово

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Второй стационарный цирк в Петербурге будет возведен на месте цирка в Автово. Об этом в пятницу сообщил первый заместитель генерального директора" Росгосцирка" Михаил Смородкин.

"Третьего цирка в Петербурге не будет. А второй стационарный цирк планируется построить на территории нынешнего цирка Автово с учетом новейших требований к сооружениям такого типа. Сейчас готовится предпроектное архитектурное решение этого цирка", - сказал Смородкин на пресс-конференции в Большом Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке.

Первым стационарным цирком в Петербурге и во всей России стал знаменитый каменный цирк Гаэтано Чинизелли, построенный на берегу реки Фонтанки в 1877 году. Здание цирка в Автово было создано французской компанией "Люсьен-Вальтер", которая занимается пространственными конструкциями, соединяя металл и тканевые покрытия. Цирк в Автово открылся в августе 1995 года.