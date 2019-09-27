Ярославский университет опроверг информацию об отчислении студентки из-за ЛГБТ-акций

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Ярославский педагогический университет им. К.Д. Ушинского (ЯГПУ) опроверг информацию об отчислении студентки Алан Ерох за участие в ЛГБТ-акциях. Вопрос об отчислении Ерох встал из-за имеющейся у нее академической задолженности, сообщила журналистам пресс-служба вуза.

Как сообщило в пятницу издание "7х7", студентка второго курса ЯГПУ Алан Ерох, принимавшая участие в ЛГБТ-акциях в Ярославле, находится под угрозой отчисления из вуза. По словам Ерох, преподаватель пригрозил ей проблемами со сдачей зачета по одной из дисциплин. Студентка считает, что причиной отчисления может стать ее участие в ЛГБТ-акциях.

"В связи с публикациями ряда интернет-изданий о возможном отчислении студентки ЯГПУ за ее "общественную активность" хочу сообщить, что мы оцениваем уровень подготовки студентов по их знаниям. А.Ерох учится на 2 курсе заочного отделения ЯГПУ. На сегодняшний день у нее имеется задолженность по итогам летней экзаменационной сессии за 1 курс", - говорится в сообщении.

Ерох может исправить ситуацию с задолженностью и продолжить обучение в университете.

"Каждый студент знает, что в случае появления академической задолженности, есть понятная процедура ее ликвидации. У студентки А. Ерох, как и у других, имеющих задолженности, есть такая возможность. В любом случае, отчисление - это особая мера, которая применяется в исключительных случаях", - объясняет пресс-служба.