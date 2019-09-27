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Глава Коми распорядился выделить 5 млн рублей на отстрел волков и медведей

Каждый отстреленный медведь будет стоить 15 тыс. рублей, волк - 20 тыс. рублей

СЫКТЫВКАР, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил выделить из резервного фонда правительства региона 5 миллионов рублей на отстрел диких животных, которые угрожают жителям населенных пунктов. Об этом сказал глава региона в пятницу на заседании республиканского правительства.

В августе этого года в поселке Едва Удорского района погибла 15-летняя девочка от нападения волка. Волки и медведи регулярно наведываются в населенные пункты, таскают домашних животных и скот. Медведи были замечены в сентябре даже в пригороде Сыктывкара.

"В этом году из-за холодного лета еды в лесу нет, надо стимулировать охотников на добычу волков и медведей. Лицензия на медведя стоит около 10 тыс. рублей, давайте сделаем ее бесплатной, да еще доплатим охотнику 5 тыс. рублей за каждого отстреленного медведя. Итого 15 тысяч рублей необходимо предусмотреть в бюджете региона за каждого отстреленного медведя, за волка - 20 тысяч, его добыть сложнее. Это примерно 5 млн рублей понадобится из резервного фонда", - сказал Галиков, поручив выделить средства.

"Иначе сейчас голодные медведи в спячку не уйдут, это будет трагедия, катастрофа. Люди ждать больше не могут", - добавил глава региона.

Теги
РоссияГапликов, Сергей АнатольевичКоми
Северный Кавказ
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